Milan, scambio con il Monza: arriva il centrocampista

Il Milan al lavoro con i brianzoli per una operazione che può portare in rossonero il centrocampista richiesto da Conceicao sul mercato

Una stagione fin qui dai risultati decisamente alterni, per le squadre della Lombardia in Serie A. In questo senso, il volto triste è rappresentato sicuramente dal Milan e dal Monza, che stanno rendendo assai al di sotto delle attese e sono, ad oggi, in grossa difficoltà per il raggiungimento dei rispettivi obiettivi.

Entrambe sono già passate da un cambio di allenatore, nelle ultime settimane, ma l’avvicendamento alla guida tecnica per ora non ha ribaltato gli equilibri più di tanto. Il Milan di Conceicao fatica a trovare continuità e a oggi vede seriamente a rischio l’approdo nella prossima edizione della Champions League. Il Monza è sul fondo della classifica, all’ultimo posto, con la zona salvezza a sette punti e deve cercare a questo punto una vera e propria impresa per confermarsi in massima serie per il quarto anno di fila.

Per questi motivi, si tratta di due società che in queste ore sono estremamente attive sul mercato, alla ricerca di operazioni utili per rinforzarsi. Che potrebbero avvenire anche tra di loro, visti gli ottimi rapporti di buon vicinato e tra il Diavolo e il grande ex Adriano Galliani. In particolare, c’è uno scambio che può far comodo a entrambe e che al Milan porterebbe il centrocampista tanto atteso.

Milan e Monza, porte girevoli: Jovic per Bondo, i dettagli

Una lacuna presente, nella rosa dei rossoneri, fin dal mercato estivo e che a questo punto può essere colmata. Nel mirino, rimane sempre Warren Bondo, mediano dei brianzoli che si è fatto notare per prestazioni di buona qualità e quantità.

La chiave a quanto pare può essere Luka Jovic. Il Monza saluta Djuric, che va al Parma, e come attaccante per sostituirlo, stando a ‘Tuttosport’, punta con decisione sul rossonero in uscita. Il diretto interessato ha preso qualche ora per pensare alla destinazione. Con il suo arrivo in Brianza, potrebbero crearsi i presupposti per l’arrivo di Bondo a Milanello, se non adesso quasi sicuramente a giugno.

Milan, la rivoluzione in attacco è già partita: Gimenez ma non solo

Nel frattempo anche il Milan sta pensando a come cambiare il suo attacco. La pista Rashford, con l’avanzata per Walker, è sfumata, ma serve almeno un colpo di spessore in quella zona di campo. L’offensiva viene portata avanti per Santiago Gimenez.

Si fa sul serio per il messicano, il vero grande obiettivo per la prima linea da un po’ di tempo a questa parte. Si cerca di stringere i tempi, ma se dovesse essere troppo difficile convincere il Feyenoord si virerebbe, per ora, su Lukebakio del Siviglia.