Milan, scoppia il caso Jimenez: è scontro con il Real Madrid

C’è aria di scontro in casa Milan per il caso Jimenez: i rossoneri pronti alla guerra con il Real Madrid di Ancelotti

Il Milan guidato da Sergio Conceição è in cerca di una nuova identità. Il passaggio avvenuto da Paulo Fonseca al tecnico ex Porto rappresenta un ribaltamento totale dal punto di vista tattico, visto che i due hanno filosofie calcistiche agli antipodi che richiedono tempo per essere metabolizzate.

Nonostante un inizio promettente con la vittoria in Supercoppa, dove Conceição ha saputo lavorare sulla mentalità dei giocatori, risvegliando una squadra in crisi e conducendola a una doppia rimonta trionfale in Arabia, il successivo incontro di campionato contro il Cagliari ha riportato alla luce vecchie fragilità, confermate sia nella vittoriosa rimonta col Como che nel match di ieri contro la Juventus.

I problemi però non riguardano solo il campo: dalla Spagna arrivano le sirene del Real Madrid, che continua a monitorare con occhio di riguardo le prestazioni di Jimenez.

Milan, ormai Jimenez è una certezza

Arrivato nell’estate del 2023 in prestito dal Real Madrid, Alex Jimenez, terzino spagnolo classe 2005, si è inizialmente accomodato in primavera, condividendo il campo con Camarda e Zeroli tra gli altri. Già nella scorsa stagione però c’erano dei minuti in prima squadra per lui, con 65 minuti totali racimolati in tre presenze in Serie A.

In questa stagione, Jimenez si sta ritagliando uno spazio importante con la maglia rossonera, oramai diventato una certezza dell’undici iniziale rossonero, essendo partito dal primo minuto in sei delle ultime otto gare giocate dal Milan, disimpegnandosi molto bene sia da terzino sinistro che da mezzala.

Milan, il Real bussa alla porta per Jimenez

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Alex Jimenez, giovane esterno spagnolo cresciuto nel vivaio del Real Madrid, resterà al Milan almeno fino al termine della stagione 2024-25. Nonostante i blancos abbiano mostrato interesse per un suo possibile ritorno già a gennaio, la clausola di riacquisto presente nel contratto non è attivabile in questa finestra di mercato.

Il club di via Aldo Rossi, che lo ha acquistato la scorsa estate per cinque milioni di euro, considera Jimenez una pedina importante del progetto tecnico e non intende privarsene. L’esterno, autore di prestazioni convincenti con otto presenze consecutive tra campionato e Supercoppa (sei da titolare), ha attirato l’attenzione di Carlo Ancelotti, ma il Milan conta di trattenerlo.

In estate, il Real Madrid potrebbe esercitare la clausola di riacquisto fissata a nove milioni, ma i rossoneri sperano di trovare un accordo per blindare Jimenez, ritenuto un giocatore fondamentale per il futuro. La decisione finale, però, spetterà a Florentino Perez.