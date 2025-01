Spunta una nuova opzione per il centravanti in uscita dal Milan: il club ha preso informazioni. Il club rossonero prepara la cessione.

Oltre ad essere particolarmente attenta ai movimenti da compiere sul mercato in entrata, il Milan continua a portare avanti con decisione anche le diverse questioni legate al fronte delle uscite. Sono ancora molteplici i calciatori in esubero nella rosa rossonera. L’intenzione del club è quella di capitalizzare nel miglior modo possibile le occasioni del mercato di gennaio per piacere quei giocatori che non fanno più parte del progetto Milan. Tra quelli con la valigia in mano, in attesa della giusta offerta, c’è anche Luka Jovic. Proprio in queste ore per l’attaccante serbo sarebbe spuntata una nuova opzione.

Nuovo scenario per il futuro di Jovic: c’è un club della Ligue 1 sulle tracce del serbo

Luka Jovic è da tempo finito ai margini della rosa rossonera. Dopo una prima parte di stagione completamente disastrosa e priva di qualsiasi emozione, figlia anche dei costanti problemi fisici, l’attaccante serbo è stato messo alla porta. Il Milan aspetta solo l’offerta giusta per aprire le porte della cessione al centravanti ex Real Madrid.

In queste ore, si sarebbe aperto un nuovo scenario per il futuro del calciatore classe 1997. Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, il centravanti in uscita dal Milan potrebbe finire in Francia, o meglio, nel Principato di Monaco. Nonostante una prima parte di stagione completamente anonima (3 presenze e 78 minuti giocati), sembrerebbe che Luka Jovic sia finito nel mirino dei monegaschi.

Infatti, il Monaco avrebbe avviato un primo sondaggio per il calciatore, così da capire la fattibilità dell’operazione. Il club di Ligue 1 starebbe seguendo con attenzione l’attaccante serbo, tenendo seriamente aperta la possibilità di ingaggiarlo a gennaio.