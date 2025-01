Piovono ottime notizie in casa Milan: il top player di Sergio Conceiçao è finalmente tornato ad allenarsi dopo il lungo stop.

In seguito alla vittoria contro la Juventus che ha inaugurato il 2025 a tinte rossonere, in casa Milan vibra un’energia più che positiva. I meneghini sono vicini a raggiungimento del primo obiettivo stagionale, nonostante le enormi difficoltà della sfida ai cugini dell’Inter. D’altra parte, il Diavolo può contare su ottime notizie che arrivano anche fuori dal campo e in particolar modo dall’infermeria. Dopo l’aggiornamento sulle condizioni di Marcus Thuram – che è a fortissimo rischio – ecco un altro sorriso in arrivo per il tecnico rossonero. Questa volta, i fari sono puntati sul top player presente nella rosa rossonera.

News Milan, gioia per Conceiçao: Loftus Cheek ritorna in campo

Ruben Loftus Cheek, centrocampista inglese di proprietà del Milan, è rientrato ad allenarsi sul campo in seguito all’ultimo infortunio rimediato lo scorso 11 dicembre. Stando a quanto riportato da Luca Bianchin, l’ex Chelsea ha svolto la sessione di allenamento odierna insieme ai compagni che non hanno preso parte alla sfida di ieri contro i bianconeri.

Una splendida notizia per l’allenatore lusitano, che spera di avere a disposizione l’intero organico nel minor tempo possibile. Fondamentale il rientro di Pulisic, tornato tra i titolarissimi proprio nella serata di ieri. L’apporto dell’esterno offensivo statunitense si è subito dimostrato decisivo, la firma del pareggio porta il nome dell’altro calciatore ex Chelsea.

Ad occupare l’infermeria milanista sono, al momento, Rafael Leao e Samu Chukwueze – insieme ad Alessandro Florenzi. L’assenza dell’attaccante portoghese ha lasciato spazio a Jimenez, laterale spagnolo dalle mille potenzialità – che tra l’altro, ieri è uscito in anticipo a causa di un problema fisico. Al suo posto è subentrato Tammy Abraham, risultato fondamentale ai fini della rimonta.

Inter-Milan, giallo sulle condizioni di Leao: le ultime

Rafael Leao potrebbe saltare la finalissima contro l’Inter. L’esterno offensivo lusitano è ancora ai box, ma il rientro in campo non sembra essere troppo lontano.

“Vediamo, è vicino al rientro. Credo che domani non ci sarà, vedremo dal giorno ancora successivo”.

Questo ha dichiarato Conceiçao nel post partita di ieri. Il numero 10 meneghino ha il mirino puntato allo stellare appuntamento di lunedì, ma le certezze sono davvero minime. Quasi scontato, invece, il ritorno tra i titolari in campionato in occasione della gara dell’11 gennaio contro il Cagliari.