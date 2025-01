Milan, via anche Loftus Cheek: scambio in Premier

Rivoluzione in casa rossonera. Anche il centrocampista inglese potrebbe lasciare la squadra di Conceicao per iniziare una nuova avventura

Il Milan dal 4 febbraio potrebbe presentarsi molto diverso rispetto a quello che noi conosciamo. La volontà del club è quella di dare vita ad una sorta di rivoluzione per chiudere al meglio la stagione e aprire anche un ciclo importante in vista del futuro. Per questo motivo Moncada e Ibrahimovic nei prossimi giorni dovranno riuscire ad effettuare diverse uscite oltre che naturalmente entrate.

Secondo le ultime informazioni del Corriere dello Sport, tra i giocatori pronti a lasciare il Milan c’è anche Loftus-Cheek. L’inglese da tempo è ai box per infortunio e il suo nome è uno di quelli che potrebbero partire in questi ultimi giorni di calciomercato. Una cessione che costringerà il Milan a dover prendere un sostituto e, visto che ormai manca davvero poco alla chiusura della sessione, non è da escludere che si possa pensare ad uno scambio per accontentare tutti.

Calciomercato Milan: Loftus-Cheek in Premier, decisivo lo scambio

Le strade del Milan e di Loftus-Cheek potrebbero separarsi nei nei prossimi giorni. Il centrocampista inglese in questa stagione non ha sicuramente convinto e per questo motivo una sua partenza non è assolutamente da escludere. L’Arabia è in pressing da tempo, ma il giocatore preferirebbe tornare in Inghilterra e attenzione all’inserimento di un club londinese.

In passato si era parlato di un forte interessamento del West Ham per Loftus-Cheek e non è da escludere che i londinesi potrebbero tornare anche in questi ultimi giorni di calciomercato con forza sul giocatore. E vedremo se metteranno sul piatto il famoso scambio ipotizzato nei mesi scorsi con Alvarez, centrocampista messicano che all’occorrenza può fare anche il difensore. Un profilo sicuramente utile a Conceicao e quindi da parte dei rossoneri ci potrebbe essere il via libera all’operazione.

Alvarez potrebbe rappresentare il giusto giocatore nel ruolo di vice Fofana. Il West Ham è pronto ad aprire e Loftus-Cheek è la carta giusta per arrivare alla tanto attesa fumata bianca in questa trattativa di calciomercato.

Mercato Milan: Alvarez ultimo colpo?

Edson Alvarez potrebbe essere l’ultimo colpo del Milan in questo calciomercato. Il centrocampista è in uscita dal West Ham e rappresenta la carta giusta per uno scambio con Loftus-Cheek entro lunedì. Vedremo se alla fine si concretizzerà questa opzione o se si andrà su calciatori differenti da parte rossonera.