“Morirebbe per noi”, Leao a fine partita si esprime con consapevolezza: la dichiarazione su Conceicao è eloquente

Champions League, il Milan batte il Girona: arrivano le parole di Rafael Leao ai microfoni di Prime Video dopo la vittoria.

Finisce 1-0 allo stadio San Siro: decisivo il gol di Rafael Leao. Nonostante non abbiano concretizzato quanto creato in avanti, i rossoneri sono riusciti a portare a casa un risultato importantissimo per la classifica di Champions League. I 3 punti di questa sera, infatti, concederanno al Milan la possibilità di essere padrona del proprio destino nell’ultima giornata della massima competizione europea. Ai microfoni di Prime Video Rafael Leao ha rilasciato alcune dichiarazioni.

Leao sicuro: “Dò sempre il massimo, stiamo iniziando a capire le richieste del mister”

Sulle sensazioni nel post partita dopo la vittoria sul Girona: “La gioia di giocare con questa squadra è incredibile. Era una partita molto importante per andare avanti, ringraziamo i tifosi”. In merito al progresso in Champions League: “Classifica? Era quello l’obiettivo: andare avanti. Stiamo iniziando a capire cosa vuole il mister“.

In merito al contributo del nuovo allenatore, Leao ha affermato: “Lui e Fonseca sono allenatori diversi. Conceicao non lascia mollare nessuno: lo ha fatto capire fin da subito. Siamo stati insieme difendendo e siamo stati bravi. Conceicao mi sta aiutando come uomo e come calciatore. Lui mi vuole bene ed io cerco di aiutarlo nell’inserimento nel club. Lui muore per i propri calciatori“.

Rispetto al proprio rendimento in campo: “Dò sempre il 100%, m’impegno e provo a dare il meglio”.