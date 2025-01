Musah e l’elogio a Conceiçao: la rivelazione in conferenza

Tempo di Champions League e tempo di conferenze stampa: il commento di Yunus Musah alla vigilia di Milan-Girona.

Yunus Musah, centrocampista del Milan, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la partita tra Milan e Girona, valida per la setttima giornata della Champions League Phase e in programma domani alle 21:00 a San Siro.

Il centrocampista rossonero ha risposto alle domande dei giornalisti presenti in sala stampa e ha riservato parole più che positive per Sergio Conceiçao e il suo staff.

Musah elogia Conceiçao: tutte le parole dello statunitense

“Domani dovremo essere molto solidi. Noi diamo il massimo ma cerchiamo di lavorare sodo per provare a fare i 90 minuti al massimo. Con il nuovo staff abbiamo fatto bene in Arabia e questo ci dà tanta motivazione e tanta fiducia di poter fare grandi cose”.

“Siamo fortunati di giocare questa competizioni. I miei compagni statunitensi si alzano la notte per vederla. Abbiamo tanto fama, tutti hanno sognati di giocarla. Sono venuto al Milan per questo”.