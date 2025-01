Non solo Gimenez, altro colpo in attacco: scambio con Chukwueze

I rossoneri proseguono il loro lavoro di rinforzo della rosa a disposizione di Conceicao. Spunta un nome nuovo per il reparto offensivo

Il Milan prosegue ad essere molto attivo sul calciomercato. I rossoneri continuano, come confermato da La Gazzetta dello Sport, il loro pressing nei confronti di Gimenez. L’obiettivo è quello di portare il messicano alla corte di Conceicao in questa sessione di calciomercato per poter rinforzare in modo importante la sessione estiva. Ma non è assolutamente finita qui visto che, come riferito da cm.it, ci potrebbe essere un ulteriore colpo in quel reparto.

Tra i giocatori in uscita ci sarebbe anche Chukwueze e il nigeriano potrebbe essere utilizzato come una sorta di pedina di scambio per portare il rinforzo alla corte di Conceicao in questi ultimi giorni di calciomercato. Ad oggi sembra essere una semplice ipotesi, ma non è da escludere che a breve il tutto si possa trasformare in un qualcosa di reale visto l’interesse di Moncada a rinforzare la rosa.

Calciomercato Milan: doppio colpo in attacco, i dettagli

Gimenez ad oggi rappresenta la priorità del Milan. I rossoneri sono alla ricerca di un bomber con quelle caratteristiche e si sta cercando di fare il possibile per convincere il Feyenoord. Ma il lavoro potrebbe non essere finito qui visto che l’obiettivo è rappresentato anche da un attaccante esterno. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e vedremo se nei prossimi giorni si entrerà in quello delle vere opzioni.

Secondo le ultime informazioni, la Real Sociedad avrebbe messo nel mirino Chukwueze e per accontentare il Milan potrebbe offrire anche il cartellino di Ander Barrenetxea, esterno offensivo 2001 che potrebbe fare a caso dei rossoneri. Moncada e Furlani sono alla ricerca di un esterno offensivo e questo nome rappresenta una delle opportunità molto importanti per cercare di rinforzare ancora di più la rosa di Conceicao.

Naturalmente siamo nel campo delle ipotesi in questo momento. Le riflessioni sono in corso, manca una settimana alla chiusura della sessione e il tempo per mettere nero su bianco una trattativa simile c’è. Quindi vedremo cosa succederà nei prossimi giorni e quali saranno le scelte.

Mercato Milan: Barrenetxea nuovo obiettivo?

Barrenetxea rappresenta un profilo utile per il Milan in questo calciomercato visto che sono alla ricerca di un calciatore con determinate caratteristiche. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire se ci potrà essere lo scambio con Chukwueze oppure no.