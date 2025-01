Non solo Rashford, un altro bomber: arriva grazie a Okafor

Il calciomercato del Milan cambia radicalmente grazie all’addio di Okafor: ecco quale attaccante può giungere in rossonero grazie allo svizzero

Il calciomercato di gennaio sta entrando definitivamente nel vivo e vede protagonista anche il Milan. Che avrebbe potuto esserci qualche mossa importante da parte dei rossoneri, alla luce di una prima parte di stagione non proprio soddisfacente, si poteva immaginare. Ma gli ultimi sviluppi stanno mostrando come per il Diavolo possano esserci più cambiamenti del previsto già nell’immediato.

E’ un Milan che nella prima parte dell’annata non è riuscito a essere particolarmente continuo, come abbiamo visto. Uno dei principali problemi della squadra ha riguardato la difficoltà di fare gol da parte degli attaccanti, nonostante di talento nella prima linea rossonera ce ne fosse eccome. Ecco perché il club sta iniziando a muoversi soprattutto in quella zona del campo, cercando di aumentare la propria forza d’urto.

Per ogni eventuale arrivo, dovrà esserci prima una cessione. Il Milan saluta così Noah Okafor, che in un anno e mezzo a San Siro non è riuscito a trovare spazio più di tanto. L’affare con il Lipsia può fare spazio a Rashford, ma non soltanto. Occhio anche a un altro profilo molto interessante per l’attacco, che può arrivare proprio grazie allo svizzero.

Milan, Okafor al Lipsia: carta vincente per Benjamin Sesko

I termini dell’affare che porterà Okafor in Germania sono noti. Prestito con riscatto fissato a 25 milioni di euro, una cifra importante, che potrebbe servire anche come acconto per Benjamin Sesko.

Lo sloveno da tempo è uno dei nomi seguiti con maggiore interesse dal Milan. Ha una clausola rescissoria da 65 milioni di euro e parte di questa cifra arriverebbe proprio dall’affare Okafor, secondo ‘Calciomercato.it’, con una intesa che potrebbe essere formalizzata in estate. Pista da seguire con grande attenzione e che porterebbe a San Siro uno degli attaccanti più in forma del momento.

Milan, rivoluzione estiva in attacco: tutti i nomi per il nuovo centravanti

Sesko non è l’unico nome per la prima linea rossonera, lo abbiamo detto. La dirigenza è consapevole che possa servire un numero 9 maggiormente affidabile in termini di reti segnate rispetto a Morata e Abraham, che si impegnano molto ma per adesso hanno cifre non esaltanti.

Così, occhio anche ad altri profili, come quello di Santiago Gimenez, altro bomber in rampa di lancio a livello internazionale. Si allontanano invece Kolo Muani e Zirkzee, che potrebbero sbarcare alla Juventus. Ma al momento anche loro rimangono sul taccuino di Ibrahimovic e soci.