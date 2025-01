Occasione enorme: il Milan non può sbagliare

Per il Milan un’occasione più unica che rara: succederà domani e stavolta la squadra di Sergio Conceicao non può sbagliare, i dettagli

Si è giocata questa sera la prima parte della settima giornata di Champions League. In campo, fra le italiane, la Juventus contro il Club Brugge e il Bologna contro il Borussia Dortmund in casa. I bianconeri, che avevano vinto e convinto sabato col Milan, sono tornati a pareggiare: un solo punto per Thiago Motta, il che significa che non ci sono possibilità per rientrare nelle prime otto ma solo tramite Play Off. Bella soddisfazione per Italiano e i suoi ragazzi, che battono in rimonta i tedeschi. Ed è un gran bel risultato anche per il Milan, che domani scenderà in campo contro il Girona e ha così un’occasione più unica che rara.

Il destino è nelle mani del Milan

Con una vittoria contro la squadra catalana, il Milan già domani rientrerà nelle prime otto in classifica. Questo significa che basterà poi vincere contro la Dinamo Zagabria in Croazia per accedere agli ottavi di finale senza passare dallo spareggio aritmeticamente e senza fare altri calcoli.

Insomma, per la prima volta in questa Champions League, il destino è nelle mani dei rossoneri. Non si può sbagliare e questo alimenta un po’ di pressione su una squadra che sta attraversando un momento molto complicato. Il pareggio con la Juventus ha reso tutto più difficile, oltre alla rosa corta e ai tanti infortuni. Sergio Conceicao è chiamato ad un difficile lavoro e oggi in conferenza stampa ha chiesto tutto il supporto da parte dei tifosi, visto che di supporto dalla società non ne ha avuto nemmeno in questi giorni con qualche acquisto.