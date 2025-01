Okafor, accordo raggiunto tra Milan e Lipsia: tutti i dettagli

Dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni sul trasferimento di Noah Okafor al Lipsia, è arrivata l’ufficialità della sua partenza.

L’arrivo di Sergio Conceição sulla panchina del Milan ha segnato un punto di svolta per il club, portando con sé un cambio radicale rispetto alla gestione di Paulo Fonseca. Se da un lato la nuova guida ha generato entusiasmo e risvegliato lo spirito di alcuni giocatori, tra tutti Theo e Leao, dall’altro ha evidenziato l’enorme distanza tattica e filosofica tra i due allenatori.

L’esordio di Conceição non è stato privo di soddisfazioni: la vittoria in Supercoppa, ottenuta con una doppia rimonta, ha restituito fiducia a una squadra che sembrava sull’orlo del collasso. In pochi giorni, il tecnico è riuscito a toccare le corde giuste, motivando il gruppo e conquistando un trofeo importante, che a Milanello mancava dallo scudetto di Pioli.

Tuttavia, l’entusiasmo generato dalla Supercoppa si è spento rapidamente. Contro il Cagliari, i fantasmi del passato sono riemersi con prepotenza: errori gravi, come quello di Maignan sul gol di Zortea, e una prestazione opaca nel primo tempo – definita “vergognosa” dallo stesso Conceição – hanno riportato a galla le fragilità della squadra.

Mercato Milan, Okafor sempre più fuori dal progetto

Arrivato durante l’estate 2023 dal Basilea, Okafor durante la scorsa stagione è stato un’arma chiave dalla panchina per Pioli: in 28 presenze, lo svizzero ha trovato, da subentrato, 6 reti, spesso decisive, tenendo una media di una rete ogni 120 minuti circa. In questa stagione invece la musica sembra completamente cambiata.

Lo svizzero è finito ai margini del progetto Fonseca, racimolando appena 412′ minuti in stagione con una sola rete all’attivo, mentre in Champions ha collezionato 4 gettoni per un totale di poco più di 90 minuti, senza trovare la via del gol: per lo svizzero ora sembra vicina la cessione, anche per finanziare il mercato invernale.

Okafor-Lipsia, affare fatto: i dettagli

Il trasferimento di Okafor al Lipsia è ormai fatto: come riporta l’esperto di mercato Fabrizio Romano sul proprio profilo X, Milan e Lipsia hanno raggiunto l’accordo che vede Okafor in partenza da Milano verso la Germania.

Qualche ora fa, il tecnico del Lipsia aveva così commentato l’interesse del club per Okafor:

Un nome interessante! Non c’è solo lui, ma anche altri bravi ragazzi: ci serve un esterno offensivo bravo nell’uno contro uno.

Il calciatore rossonero lascerà il capoluogo lombardo già nella giornata di domani, per andare a svolgere le visite mediche. L’accordo raggiunto prevede il prestito con diritto di riscatto.