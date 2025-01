Pioli ritorna sul suo Milan: le parole rivolte a Reijnders e la verità su Theo

Stefano Pioli in Arabia ha avuto la possibilità di rivedere la sua vecchia squadra e oggi a La Gazzetta dello Sport ha rilasciato tante dichiarazioni sul Milan.

Domani la squadra di Conceicao affronterà un derby di Supercoppa in finale. L’ultimo atto che potrebbe portare già un trofeo a Sergio Conceicao, nuovo allenatore del Milan da una settimana scarsa. In occasione della semifinale però si è rivisto anche l’ex tecnico Stefano Pioli. Abbracci e tanto affetto per lui assieme ai suoi ex giocatori. Tanti ricordi indelebili e oggi, a La Gazzetta dello Sport, il tecnico dell’Al Nassr ha parlato tanto del suo vecchio Milan spendendo qualche parola anche per Tijj Reijnders e Theo Hernandez.

Pioli sicuro delle qualità di Reijnders fin dall’inizio: le parole

L’olandese è sicuramente la pedina in più di questo Milan. Il pilastro della squadra. Stefano Pioli ne parla benissimo oggi: “Moncada mi disse: “Dai un occhio a questo ragazzo”. Lo avevo già ammirato in una partita di Conference contro il West Ham. Restai affascinato dall’eleganza e dalla capacità di andare oltre l’avversario senza dribblarlo“.

Esordisce così, poi continua sul suo acquisto: “Si, feci di tutto per averlo. Al’inizio del campionato gli capitavano due occasioni a partita. Lo martellavo: “Tijji, ti tirerò fuori i gol che hai dentro”. Ora li sta tirando fuori tutti. Fofana l’ha completato. Noi, perso Krunic, abbiamo avuto problemi. La verità è che giocare in Italia non è semplice e un anno di ambientamento serve“. Conclude così sul centrocampista.

Poi passa invece ad un altro giocatore chiave che in questi mesi invece si è un po’ perso: Theo Hernandez. La sua verità sul francese è eloquente.

La verità di Pioli su Theo Hernandez

Il terzino francese è un giocatore dalle qualità eccelse, in questi mesi però si è perso e le sue prestazioni ne hanno risentito totalmente. Pioli però è sicuro di una cosa: “Theo è un bravo ragazzo. Ognuno ha le sue strategie per ottenere il meglio dai giocatori“.

Poi il tecnico emiliano dice la sua verità sul giocatore: “Non c’è stato un solo giorno di Milan in cui non abbia dovuto spronarlo. Ma ditemi un solo terzino sinistro al mondo che sappia spostare le partite come lui. Mi hanno rimproverato di usare solo la carota, non è vero, il bastone io non lo mostravo in pubblico“. Così ammette Pioli sulla difficoltà di gestione di un campione del calibro di Theo.