Rashford arriva in città: affare con lo scambio

Milan molto interessato a Marcus Rashford, per l’attaccante inglese arriva la svolta improvvisa: scambio che può sbloccare l’affare

Sorprese e colpi di scena non mancano mai, nel corso delle finestre di calciomercato. Specialmente in quella di gennaio, dove possono decollare all’improvviso gli affari più impensabili, anche se da alcuni anni a questa parte quella invernale è diventata una sessione dove le squadre hanno iniziato ad avere meno margini di manovra dal punto di vista economico. Questo, però, da un certo punto di vista ha anche stimolato la creatività di presidenti e dirigenti nel pensare a nuove formule di acquisto.

Il mercato invernale 2025 si annuncia all’insegna delle operazioni più svariate e i club di Serie A saranno protagonisti. Trovandosi in lizza anche per calciatori che fino a poco tempo fa sarebbero stati considerati inavvicinabili. Come nel caso di Marcus Rashford, che improvvisamente è diventato eleggibile per il nostro campionato.

L’attaccante inglese sta vivendo una annata difficile come tutto il Manchester United. E in questo momento sembra uno dei primi destinati a lasciare Old Trafford. Il club gli sta cercando una sistemazione e lo ha proposto a diverse squadre, tra cui il Milan. I rossoneri, per il momento, non hanno ancora deciso se affondare il colpo, preferendo valutare con attenzione i contorni dell’operazione dal punto di vista economico (anche un prestito, con l’ingaggio oneroso del giocatore, non sarebbe facile da sostenere). Si registra però, sul fronte Rashford, una svolta improvvisa: l’arrivo in Serie A tramite uno scambio.

Milan tagliato fuori per Rashford, il Manchester United si rivolge al Napoli: chiesto Kvaratskhelia

In questo caso, però, lo United non si rivolgerebbe al Milan, ma al Napoli di Antonio Conte. Chiedendo una operazione congiunta riguardante Khvicha Kvaratskhelia.

Secondo ‘Team Talk’, i ‘Red Devils’ avrebbero sondato il terreno con i partenopei per uno scambio tra l’inglese e il georgiano. Nonostante il momento un po’ complicato del georgiano, però, il Napoli riterrebbe un azzardo lasciarlo andare a metà stagione. Per quanto Rashford possa piacere, specialmente allo stesso Conte che lo apprezza molto.

Rashford resta sul mercato, gli scenari per il bomber

Al momento, dunque, il futuro di Rashford resta incerto. Il Milan rimane alla finestra in attesa di sviluppi, ma qualcosa potrebbe cambiare a breve.

Secondo alcuni rumours, infatti, la destinazione preferita del giocatore sarebbe la Spagna. Lo United dovrà fare quadrare i conti della sua partenza, anche solo a titolo temporaneo, dal punto di vista economico e delle prospettive. Il club vuole provare a rilanciarlo, ma per adesso non apre particolarmente a formule di pagamento condiviso dell’ingaggio.