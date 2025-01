Rashford Milan, la sentenza è netta: avviso ai rossoneri

Continua il pressing sul giocatore del Manchester United per rafforzare il reparto d’attacco. Non per tutti però sarebbe un grande colpo.

Il Milan si prepara alla sfida contro il Como, partita della diciannovesima giornata rinviata per gli impegni di Supercoppa. Subito, dunque, la possibilità per i rossoneri di rifarsi, dopo i due punti gettati al vento nel match di sabato contro il Cagliari. Ennesimo passo falso che vede aumentare ancor di più il distacco dalla vetta.

Con questa media punti, però, resta molto a rischio anche la qualificazione alla prossima Champions League. Necessario, quindi, cambiare marcia in campionato e al più presto. A partire già da domani.

Rinforzi per il Milan in arrivo dal mercato

Nel frattempo la società non sta a guardare e, parallelamente, lavora fuori dal campo per assicurare innesti di qualità al neo allenatore Sergio Conceicao. La priorità è sicuramente il reparto d’attacco dove, nonostante le indubbie qualità dei calciatori presenti in rosa (vedi Leao, Pulisic e Morata, ma non solo), i rossoneri continuano a fare fatica.

Più di venti tiri in porta contro il Cagliari e solo un gol realizzato. Non è solo una questione di gioco e manovra, ma anche proprio di cinismo e finalizzazione lì davanti. In questo momento il Milan è settimo in Serie A per gol segnati, un dato che non lascia spazio ai dubbi sulla necessità di intervenire.

Il primo nome sulla lista è sempre quello di Marcus Rashford, fuori ormai dal progetto del Manchester United, disposto addirittura a cederlo in prestito per non svalutarlo troppo in un’ottica di mercato estivo. Su di lui però c’è una fortissima concorrenza sia del Borussia Dortmund che del Barcellona, destinazione particolarmente gradita all’attaccante inglese.

Di Canio senza mezze misure su Rashford: vede ancora il calcio come un hobby

L’ex attaccante Paolo Di Canio, ora commentatore di Sky Sport Italia, è un grande esperto di calcio inglese e segue con particolare interesse quanto accade in Premier League. Intervenuto ieri durante la trasmissione Sky Calcio Club si è espresso così sull’obiettivo di mercato dei rossoneri: “Rashford potrebbe essere un gran colpo, è un giocatore forte e quando si impegna è sempre da otto in pagella – ha dichiarato l’ex West Ham, che poi ha aggiunto – Al momento però lascia ancora a desiderare dal punto di vista professionale. Vede il calcio come se fosse un hobby“.

Un commento molto duro quindi, senza alcuno spazio per mezze misure o peli sulla lingua. Chissà se arrivando in Italia le cose potrebbero cambiare o se Rashford resterà comunque quel giocatore geniale ma discontinuo. Il Milan crede nel giocatore e continua il duello di mercato con le altre big interessate. Vedremo cosa succederà nella prossime settimane.