Rashford-Milan, ore caldissime: si decide tutto

La trattativa tra i rossoneri e il nazionale inglese si riscalda: il vertice delle prossime ore sarà decisivo.

Sono ore di grande fermento per il futuro di Marcus Rashford. Il nome dell’attaccante inglese è ormai da settimane avvicinato al Milan, ma le prossime ore potrebbero rappresentare la svolta nella trattativa.

Il profilo di Rashford è esattamente ciò che serve per dare nuova linfa all’attacco di Conceicao. A 27 anni, l’attaccante di Manchester vanta un’esperienza internazionale di altissimo livello e una versatilità tattica che lo rende ideale per il gioco del portoghese.

Rashford-Milan, tutte le novità: svolta in arrivo

Secondo quanto riportato da Ben Jacobs, giornalista inglese per GiveMeSports, gli agenti di Marcus Rashford sono tornati in Italia per nuovi colloqui con la dirigenza del Milan.

“La sua preferenza – si legge – è quella di unirsi ai rossoneri a patto che il Barcellona, ​​gigante della Liga, non tenti di saltare in testa alla coda all’ultimo. L’allenatore dell’AC Milan Sergio Conceicao e le figure chiave dietro le quinte devono prendere una decisione definitiva se reclutare Rashford o Walker entro le prossime ventiquattro ore”.

24 ore decisive quindi per il Milan: dopo la trattativa saltata di Okafor al Lipsia i tifosi chiedono a gran voce rinforzi per Conceiçao.