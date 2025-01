Recupero Bologna-Milan, ora è ufficiale: c’è finalmente la data

La Lega Serie A ha svelato gli orari delle partite delle prossime giornate del campionato italiano. Ecco quando giocherà il Milan.

Per il Milan di Sergio Conceicao continua il momento fatto di tanti alti e di altrettanti bassi. La sconfitta nel match decisivo di Champions League contro la Dinamo Zagabria ha fatto iniziare nel peggiore dei modi una settimana già decisiva per il proseguo della stagione: prima il derby di campionato contro l’Inter e poi la sfida dei quarti di finale di Coppa Italia contro l’Empoli.

Per i rossoneri è il momento di trovare quella continuità mancata per tutta questa prima parte di stagione e una vittoria contro i cugini potrebbe dare una svolta in vista del futuro. Intanto, la Lega Serie A ha svelato date e orari delle prossime partite del massimo campionato, con i rossoneri chiamati alla rincorsa al quarto posto. E fra questi c’è anche il recupero con il Bologna, partita che non si era giocata lo scorso 29 ottobre.

Milan, definito il calendario delle prossime partite: date e orari

La partita si giocherà il mercoledì 26 febbraio 2025 alle ore 18:30. Se, invece, il Milan non dovesse riuscire a superare lo spareggio contro il Feyenoord in Champions League, allora slitterà di un giorno: 27 febbraio alle ore 20:45. I rossoneri giocheranno le due partite contro gli olandesi il 12 febbraio (l’andata) a Rotterdam e il 18 (il ritorno) a San Siro.

Per quanto riguarda le date e gli orari delle altre partite, ecco il calendario completo dalla 24esima alla 26esima giornata