Sogno definitivamente svanito: il Milan deve rinunciare all’affare

Un sogno destinato a rimanere tale: niente da fare per il Milan che deve rinunciare alla clamorosa operazione. Tutti i dettagli

Un inizio di gennaio scoppiettante per il Milan, che ha deciso di dare una svolta alla propria stagione con il cambio di guida tecnica. Da Paulo Fonseca a Sergio Conceicao, avvicendamento che si è rivelato poi decisivo per la vittoria, insperata, della Supercoppa Italiana. E ora sotto con il Cagliari e il campionato, con di mezzo il calciomercato. Che può ancor di più alimentare l’entusiasmo che si è improvvisamente creato, dopo settimane di crisi e di contestazioni. Il nome giusto è Marcus Rashford del Manchester United, obiettivo ancora concreto. Intanto, invece, un sogno è definitivamente svanito.

Arriva il via libera, niente da fare per il Milan

Verso fine dicembre, infatti, è scoppiato in Spagna un altro caso Barcellona per la mancata iscrizione alle liste de La Liga di Dani Olmo, uno degli acquisti più costosi della scorsa estate e pedina già chiave di questa prima parte di stagione.

Una situazione che aveva aperto a clamorosi scenari: il Milan stava seguendo con particolare attenzione lo svolgimento dei fatti perché interessata, eventualmente, ad aiutare i blaugrana acquistando in prestito per sei mesi lo spagnolo, così da evitare la perdita del calciatore a costo zero verso i top club d’Europa.

Un sogno che però è destinato a rimanere tale: nelle scorse ore, infatti, il Barcellona ha ottenuto la sospensione del provvedimento e quindi ha potuto iscrivere regolarmente Dani Olmo e Pau Lopez.

All in su Rashford

Niente da fare quindi, anche se c’è da dire che Dani Olmo è stato per il Milan solo ed esclusivamente una suggestione. Non c’è mai stata una trattativa, né contatti concreti, solo un’idea e nulla più.

Sarebbe stata sicuramente approvata dai tifosi, anche solo per sei mesi: lo spagnolo è un giocatore che avrebbe fatto la differenza e aiutato i rossoneri a riconquistare un posto in Champions League.

Era stata definita un’operazione alla Beckham, come ai tempi di Galliani e Berlusconi. E invece, nulla. I rossoneri possono però rimediare con l’acquisto di Rashford, con quale invece i contatti ci sono eccome.

Ieri suo fratello agente era in città e ha parlato coi dirigenti: ci sono degli ostacoli e la trattativa è tutt’altro che semplice, ma è una pista concreta. Deve decidere RedBird se dare o meno il via libera.

Intanto Okafor gli fa spazio: lo svizzero andrà al Lipsia in prestito con diritto di riscatto (25 milioni).