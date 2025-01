Svolta Rashford in casa Milan, la notizia è una vera manna

I rossoneri sempre sul mercato alla ricerca di un attaccante. L’inglese resta la prima scelta e la trattativa prosegue spedita.

È un risveglio amaro quello di oggi per il Milan e per i suoi tifosi. Il pareggio di ieri sera contro il Cagliari rappresenta l’ennesima botta di arresto in campionato e continua a porre seri dubbi sull’effettiva bontà di questa rosa nel suo complesso. Ancora una volta, dopo le vittorie nel primo derby o contro il Real Madrid, la squadra non riesce a tenere quella continuità che ci si aspetterebbe dopo grandi prestazioni e, di conseguenza, a fare un filotto di risultati.

Il mercato nei piani della società

Servono dunque rinforzi. Le qualità tecniche della rosa non sono in discussione, ma forse c’è bisogno di maggiore scelta lì davanti. Leao, Pulisic e Morata non stanno deludendo e il loro posto da titolare al momento sembra saldo. Certo però che non possono giocarle sempre tutte e ci sarebbe bisogno di calciatori che, durante le rotazioni, possano sostituirli senza abbassare troppo il livello degli undici in campo.

Ecco perché la società sta facendo numerosi sondaggi in merito a calciatori che giocano in quel reparto. Come sappiamo, la sessione di gennaio non è sicuramente nota per grandi movimenti di mercato, salvo alcuni casi. La dirigenza è alla ricerca di opportunità che possano comunque tenere ben saldi i conti e, dunque, parliamo di prestiti piuttosto che acquisti a titolo definitivo.

Prosegue spedita la trattativa per Marcus Rashford

Come riportato stamane anche da Tuttomercatoweb, la trattativa tra il Milan e il Manchester United per Marcus Rashford potrebbe entrare nel vivo nelle prossime ore. Il giocatore non fa più parte del progetto e anche l’allenatore Ruben Amorim è pronto a farlo partire. C’è stato anche già un primo incontro tra i rossoneri e il fratello-agente dell’attaccante, in cui la dirigenza ha esposto il proprio progetto di cui vorrebbe Rashford facesse parte.

Ovviamente sul giocatore c’è tantissima concorrenza, a partire dalla Premier, dove però i Red Devils non vorrebbero cederlo per non rafforzare dirette concorrenti. Questo ovviamente avvantaggio molto i rossoneri. Restano sulle sue tracce comunque anche il Borussia Dortmund e soprattutto il Barcellona, destinazione particolarmente gradita all’inglese.

Nel frattempo non si resta comunque con le mani in mano. Il Milan infatti è anche in continuo contatto anche con la Roma per perfezionare lo scambio Abraham – Saelemaekers e capire se c’è margine per rendere le due cessioni a titolo definitivo.