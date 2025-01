Theo, record da urlo: “Ho superato il mio idolo”

Theo Hernandez emoziona tutto il mondo Milan dopo il record raggiunto nel match contro il Como: parole da brividi.

Il Milan si mette alle spalle il brutto pareggio casalingo contro il Cagliari tornando ad assaporare il dolce gusto della vittoria in casa del Como. I rossoneri, come accaduto già contro Juventus e Inter, ha messo le mani sul successo in rimonta. Dopo la rete di Diao, la squadra di Sergio Conceicao non si è persa d’animo, ribaltando l’economia della gara grazie ai gol di Theo Hernandez e Rafael Leao. Quella andata in scena al Sinigaglia, sarà una gara che proprio il terzino ricorderà per sempre.

Theo entra nella storia: superata la leggenda

Con la rete rifilata al Como, l’ex Real Madrid ha superato la soglia dei 30 gol in maglia rossonera, diventando il difensore più prolifico della storia del Milan. Theo Hernandez, di fatto, si è preso la vetta di questa speciale classifica superando un’icona del club, Paolo Maldini (fermo a quota 29 reti).

Nel post gara di Como-Milan, valevole per il recupero della 19esima giornata di Serie A, Theo Hernandez ha commentato il grande traguardo raggiunto ai microfoni di Sky Sport: “Per me è un orgoglio superare il mio idolo Paolo Maldini. Però sono contento per il lavoro della squadra”.

Theo poi fa autocritica: “Dovevamo essere più aggressivi e creare di più da inizio partita. Abbiamo reagito bene, adesso dobbiamo lavorare perché ci aspetta una gara difficile. Un nuovo campionato per noi? Siamo umani, non possiamo vincere sempre. Però dopo la Supercoppa, dopo oggi, dobbiamo ripartire con una forza in più”.