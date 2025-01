Theo: “Sto tornando al 100%”, poi il messaggio a Fonseca

Il Milan vince la Supercoppa Italiana: il tap in di Tammy Abraham decide la finale dopo l’assist straordinario di Leao.

La finale di Supercoppa Italiana finisce nel migliore dei modi per il Milan di Sergio Conceicao. Il gol al 93esimo di Tammy Abraham ha deciso la finale di Supercoppa Italiana dopo una partita davvero combattuta che ha visto le due compagini equivalersi in tutto il match. I rossoneri, così, nonostante il doppio svantaggio, non si sono mai persi d’animo e si sono fatti trascinare dai propri leader: Theo e Leao. Sulla vittoria, valevole per l’ottava Supercoppa nella storia rossonera, Theo Hernandez e Tammy Abraham hanno rilasciato alcune dichiarazioni.

Inter Milan, Theo ed Abraham d’accordo: “Abbiamo giocato con fiducia”

In merito al trofeo, Abraham ha brevemente messo in mostra tutta la propria felicità per quanto fatto: “Sono molto contento, per me, per la squadra e per i tifosi. Abbiamo giocato con fiducia, coraggio, fame. Così siamo una squadra forte”.

Theo Hernandez, inoltre, ha messo in chiaro la condizione fisica e mentale propria e della squadra dopo la straordinaria vittoria in Supercoppa: “Abbiamo fatto una partita molto bella, sapevamo l’Inter fosse una grande squadra. È stato un momento difficile per me, ora mi sto mettendo a posto, non sono ancora al 100, ma sto lavorando con la squadra”.

In seguito, ha poi parlato del cambio di allenatore in panchina, assumendosi da vero uomo squadra le giuste responsabilità per quanto fatto finora: “È anche colpa nostra che Fonseca sia andato via, gli auguro il meglio. Con Conceicao abbiamo avuto poco tempo per lavorare, ma in questo poco tempo abbiamo fatto bene. Il gol lo dedico a tutta la mia famiglia”.