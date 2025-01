Tomori Juve, colpo di scena: ecco cosa è successo a fine gara

Il difensore rossonero Fikayo Tomori resta un obiettivo concreto della Juve. Ecco le parole nel post gara del difensore.

Dopo la sfida tra Juve e Milan è tempo nuovamente di tornare al calciomercato e sia Juve che Milan sono tra le squadre più attive in questa sessione. O almeno i rossoneri ancora devono intervenire ufficialmente ma ci sono diversi rumors attorno al club rossonero, per possibili colpi in difesa o eventualmente in attacco. Anche Sergio Conceicao ne ha parlato al termine del match, serve sicuramente un intervento sul mercato e si è notato con chi è entrato dalla panchina (le parole del portoghese).

Tomori Juve, lo ha detto in diretta

Al termine del match si è parlato molto della prestazione di Fikayo Tomori, autore di un errore in occasione del secondo gol e apparso impreciso in diverse occasioni. Sui social in molti lo hanno criticato ma intanto proseguono i rumors riguardo Tomori e il suo futuro con la Juve che resta molto interessata. Il giocatore potrebbe partire dopo questo match.

Si parla di un’offerta da circa 30 milioni di euro, il Milan valuta e il centrale inglese non è incedibile. Nel post partita ha parlato di questa trattativa anche Kalulu, giocatore in prestito con diritto dal Milan ed ex partner difensivo di Tomori. Con il sorriso Pierre ha parlato di questa ipotesi con dichiarazioni piuttosto importanti.

Kalulu e le dichiarazioni su Tomori

Nel post partita il centrale bianconero Pierre Kalulu ha parlato del possibile approdo di Tomori alla Juve e ha chiarito a fine gara: “Tomori? Ci siamo a fine partita ma era arrabbiato e non abbiamo parlato molto. Abbiamo vinto insieme ed è sempre un piacere vederlo. Ovviamente nel calcio ci sono poi ci sono le scelte personali”.

Il calciatore ha poi proseguito: “Ovviamente scelgono gli altri, mai dire mai e vediamo il futuro. Sorpreso eventualmente di vederlo in squadra con me? Nel calcio si può essere sorpresi di tutto, ma ormai nulla mi sorprende più. Tutto può succedere”, chiude cosi il calciatore.