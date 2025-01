Ultim’ora Milan, addio al calcio per un eroe dello scudetto: l’annuncio in diretta

Dopo Tatarusanu, un altro degli eroi dello scudetto 2021/2022 appende gli scarpini al chiodo. Il calciatore ha annunciato il suo addio al calcio in diretta.

È vero, il mezzo passo falso di sabato sera contro il Cagliari ha in parte segnato l’umore dello spogliatoio rossonero, tra cui quello di Conceiçao, oltre l’atmosfera dei tifosi. Ma il 2025, seppur sia ancora all’inizio, verrà ricordato per la tanto splendida quanto inaspettata vittoria della Supercoppa Italiana a Riyadh. Nella speranza di alzare altri trofei da qui al 31 dicembre, il ricordo del trofeo conquistato in Arabia Saudita a discapito dei “cugini” sarà indelebile nella bacheca del Milan, ma soprattutto nella mente di tutti gli appassionati.

Milan, la Supercoppa ricordo indelebile: lo scherzetto all’Inter dopo lo scudetto 2022

Lo scudetto conquistato dai nerazzurri nell’aprile 2024 è una ferita complicata da rimarginare. Ma nell’infinito duello cittadino risaltano non solo la finale di una settimana fa esatta, ma anche il testa a testa di campionato in cui furono i rossoneri di Pioli ad alzare la coppa. Un’impresa effettuata da una squadra favorita, ma che con il cuore e con il gioco riuscì in maniera clamorosa. Rimanendo in tema scudetto 2022, uno degli eroi di quell’annata, Simon Kjaer, ha dato il suo addio al calcio giocato.

Il difensore danese ha dato l’annuncio a “TV2 Sport” con le seguenti parole:

“Adesso è davvero il momento giusto per chiudere questo capitolo. Non è una decisione che ho preso dopo l’estate, ma a cui avevo pensato prima dell’Europeo. Nell’autunno scorso avevo capito che il mio tempo a Milano forse stava per finire. Non mi pento di nulla.”

Milan, si ritira Kjaer: l’annuncio in diretta del difensore danese

Nessun rimorso per l’ex numero 24 rossonero, che ha aggiunto un ricordo particolare:

“Il finale l’ho vissuto a San Siro e quell’esperienza… sapevo benissimo che quella era la fine. Non ho avuto assolutamente bisogno di riferire nulla a nessuno tranne che a me stesso. Guardando indietro, avrei potuto facilmente rendere il ritiro ancora più grande e fare una tappa ancora più grande dopo Milano. Ma non ne ho bisogno. Non era importante per me ricevere un addio così grande.”

La carriera di Kjaer termina quindi con il forte legame con il Milan, piazza che lo ha apprezzato dal 2020 al 2024. Il baluardo aveva iniziato da vero leader, contribuendo in prima persona alla rinascita del Diavolo dopo anni difficili. Poi, complice anche la rottura del crociato, le sue prestazioni sono andate in calo fino al commovente saluto nell’ultima giornata dello scorso campionato dopo la gara contro la Salernitana. Un abbraccio che accompagnerà Simon nella sua nuova vita.