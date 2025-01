Delineato l’undici titolare del Milan che affronterà il Cagliari nella serata di domani: Conceiçao ha le idee chiare.

In seguito all’entusiasmante vittoria di Supercoppa Italiana arrivata allo scadere, il Milan di Conceiçao si appresta ad affrontare il Cagliari. I rossoneri scenderanno in campo domani sera, ore 20:45, allo Stadio San Siro. Il tecnico portoghese è chiamato a dare continuità alle prime due vittorie della nuova esperienza meneghina, i sardi sono avvisati. D’altra parte, il match si vedrà privo di diversi interpreti a cui si aggiungono, tuttavia, importanti rientri dal primo minuto. Delineato l’undici titolare che schiererà l’allenatore lusitano.

Milan-Cagliari, quanti rientri per Conceiçao: la probabile formazione

Milan Cagliari avrà un sapore speciale per i tifosi rossoneri, che accoglieranno il ritorno in Italia dei vincitori della Supercoppa Italiana. Prevista una vera e propria bolgia in quel di San Siro, con il pubblico pronto ad accogliere calorosamente il neo arrivato – e già idolo – Sergio Conceiçao. Proprio l’allenatore dei meneghini ha già in mente la formazione da lanciare nel posticipo di domani. Di seguito le possibili scelte svelate dalla redazione di TMW:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Thiaw, Theo Hernandez; Musah, Fofana; Pulisic, Reijnders, Leao; Morata. All. Conceiçao.

Da registrare il ritorno dei protagonisti degli eroi di Riad, vale a dire Theo Hernandez, Pulisic e Leao. I due esterni offensivi andranno a comporre il terzetto che, insieme a Reijnders, supporterà Alvaro Morata nel reparto offensivo. Occasione per Davide Calabria, chiamato a sostituire lo squalificato Emerson Royal. Confermato Fikayo Tomori al centro della difesa insieme a Malick Thiaw.

Mediana fisica e di interdizione per il Diavolo che si affida ai maestri in materia, Musah e Fofana. Il centrocampista francese dovrà prestare attenzione poiché, in caso di cartellino giallo, salterebbe il prossimo impegno per somma di ammonizioni. Situazione analoga per Morata.

Da Fonseca a Conceiçao: ristabilite tutte le gerarchie

Per un allenatore portoghese che ha salutato con largo anticipo il Milan, ne è arrivato un altro che ha immediatamente ripreso l’ambiente dalla profonda depressione. La ricetta di Sergio Conceiçao è stata molto semplice: affidarsi ai calciatori più importanti della rosa nonostante il difficile momento.

Scelta ampiamente ripagata, che ha portato i rossoneri alla conquista del trofeo di Supercoppa. A certificare la rinascita del collettivo meneghino sono le due clamorose rimonte rifilate a Juventus e Inter: dimostrazione di come la tenacia del neo arrivato sia stata percepita rapidamente dalla squadra, dura a morire proprio come il suo allenatore.