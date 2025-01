Vlahovic al Milan: l’annuncio spiazza tutti

Dusan Vlahovic dalla Juventus in rossonero, occhio al colpo di scena clamoroso sul mercato: ecco che cosa filtra

Le vie del calciomercato sono infinite. Può sembrare una frase fatta, ma i numerosi intrecci degli ultimi tempi lo dimostrano. E la sessione di gennaio sembra ulteriormente aprire ad altri scenari suggestivi e trasferimenti di grande livello, in controtendenza con quanto avvenuto nelle ultime stagioni. E’ un mercato che vive soprattutto dei rumours sui grandi attaccanti, per l’immediato o in prospettiva.

Grandi manovre si iniziano a intravedere ad esempio per Milan e Juventus, accomunate dal fatto di aver vissuto una prima parte di stagione non all’altezza delle aspettative. Sia per i rossoneri che per i bianconeri, c’è da cambiare marcia in campo e fuori, puntando a risultati migliori sul terreno di gioco e a tanti innesti in entrata per cercare di assicurarsi questo obiettivo. Tra Milano e Torino, molto si muove per l’appunto in attacco.

Il Milan avanza per Rashford, per il quale si intensificano i contatti. Per la Juventus, i nomi più caldi restano quelli di Kolo Muani e Zirkzee. Uno dei due dovrebbe arrivare in questo mese di gennaio, a fare da vice Vlahovic. Con il serbo destinato all’addio al termine della stagione. E con una clamorosa suggestione Milan per il serbo.

Vlahovic lascia la Juventus, il Milan ci pensa: l’indiscrezione

Se la partenza dell’ex Fiorentina da Torino appare scritta, non è detto che il giocatore debba necessariamente lasciare il nostro campionato. Il suo profilo potrebbe stuzzicare il club rossonero e un particolare annuncio alimenta questa convinzione.

Di lui, ha parlato il giornalista di ‘Sky Sport’ Giuseppe Di Stefano sul canale Youtube di Carlo Pellegatti. In riferimento a Vlahovic, ha spiegato: “Non è un acquisto né una trattativa, ma andrà in scadenza nel 2026 e il Milan ha bisogno di un attaccante. Sono convinto che la società stia iniziando ad aprire gli occhi su opportunità e occasioni che potrebbero aprirsi”. Specialmente se si arrivasse all’estate, oltretutto, il prezzo del cartellino di Vlahovic potrebbe scendere considerevolmente.

Milan, attacco stravolto nel 2025: si comincia da Rashford

Nel frattempo, il nome che scalda maggiormente l’ambiente milanista è sempre uno, quello di Marcus Rashford. La febbre ormai sta salendo tra appassionati e addetti ai lavori, il Milan ci sta provando davvero e potrebbe riuscire, a breve, a trovare una quadra.

Per l’attaccante inglese, serve trovare un accordo sulla formula d’acquisto. Visto che la partecipazione dello United all’ingaggio sarebbe soltanto per sei mesi, da non scartare il prestito secco, per dare al Milan il tempo di valutare in ottica futura.