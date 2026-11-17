Secondo quanto riferito da Matteo Moretto e Fabrizio Romano, Camarda potrebbe lasciare il Milan nella finestra di mercato invernale, con diversi club già pronti a farsi avanti.

Moretto ha precisato che il Genoa non rappresenta una pista particolarmente calda in questo momento, nonostante il nome del club ligure fosse circolato nelle ultime settimane. La situazione sarebbe più articolata: la decisione finale verrà presa di comune accordo tra il giocatore e il Milan.

Ci sono tanti club che si stanno posizionando, lui deciderà di comune accordo con il Milan.

Sul fronte delle destinazioni, Moretto non esclude che possa optare per una soluzione all’estero, con l’obiettivo di trovare minutaggio, continuità e un progetto che valorizzi le sue qualità.