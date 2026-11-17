Per Endrick c'è lo scoglio Mourinho al Real Madrid; van Dijk è invece in scadenza con il Liverpool e potrebbe essere avvicinabile già a gennaio.

Endrick e Virgil van Dijk sono i due profili che in questo momento alimentano maggiormente l’entusiasmo dei tifosi del Milan in chiave mercato. Le situazioni dei due giocatori sono però molto diverse tra loro, e a gennaio non si esclude che potrebbe concretizzarsi al massimo una delle due piste.

Per quanto riguarda Endrick, l’attaccante brasiliano è attualmente al Real Madrid e la trattativa presenta un ostacolo preciso: José Mourinho. Nonostante questo scoglio, i rossoneri non avrebbero abbandonato l’interesse.

Diverso il discorso per Virgil van Dijk, difensore olandese in scadenza di contratto con il Liverpool. La situazione contrattuale aprirebbe in teoria la possibilità di un approccio già nella finestra di gennaio.