Christian Pulisic è un esterno offensivo statunitense del Milan. È nato a Hershey, in Pennsylvania, il 18 settembre 1998, è destro e alto 1,77 metri. Gioca nel Milan dal 13 luglio 2023 e ha il contratto fino al 30 giugno 2031. In nazionale ha 91 presenze e 35 gol con gli Stati Uniti.

Chi è Christian Pulisic

Il suo nome completo è Christian Mate Pulišić. Nasce a Hershey, negli Stati Uniti, e inizia a giocare da bambino: Le sue prime squadre giovanili sono il Brackley Town, in Inghilterra, nel 2005-06, e il Michigan Rush, nel 2006-07. Nel 2014-15 è in Germania, al Borussia Dortmund, dove gioca nell’Under 17.

Nel Milan indossa la maglia numero 11. È tra i giocatori più riconoscibili della rosa del Milan 2026/27, allenata da Rúben Amorim.

La carriera prima del Milan

Al Borussia Dortmund Pulisic passa dall’Under 17 all’Under 19 e poi alla prima squadra. Nel 2015-16 gioca 12 partite e segna 6 gol nel campionato Under 19 e ha le prime 9 presenze in Bundesliga, con 2 gol. Dalla stagione successiva è un giocatore stabile della squadra tedesca: nel 2016-17 gioca 29 partite in Bundesliga e fa 8 assist, nel 2017-18 arriva a 32 presenze e nel 2018-19 a 20, con 4 gol.

Nel 2019 passa al Chelsea. In Premier League gioca per quattro stagioni: 25 partite e 9 gol nel 2019-20, 27 presenze nel 2020-21, 22 nel 2021-22 e 24 nel 2022-23. Il suo rendimento in Inghilterra è migliore nella prima stagione, quando segna 9 gol e fa 6 assist, mentre nell’ultima ne segna uno.

L’arrivo al Milan

Il Milan lo porta in Italia il 13 luglio 2023. Alla prima stagione in Serie A gioca 36 partite, segna 12 gol e fa 9 assist. Nel 2024-25 migliora ancora il dato degli assist: 34 presenze, 11 gol e 11 assist. Nel 2025-26 gioca 30 partite, con 8 gol e 4 assist. Il 30 ottobre 2026 prolunga il contratto fino al 30 giugno 2031.

Con le tre stagioni 2023-24, 2024-25 e 2025-26 ha giocato 100 partite di Serie A con il Milan, segnando 31 gol e fornendo 24 assist. Per gli approfondimenti sul mercato rossonero c’è la sezione calciomercato Milan.

Pulisic nella stagione in corso

La stagione 2026-27 è la quarta di Pulisic al Milan. Qui sotto ci sono i suoi numeri di Serie A, aggiornati in automatico.

Statistiche Serie A 2026/27

8 Presenze

4 Gol

1 Assist

Entrato dalla panchina 2 volte

Tiri (in porta) 11 (7)

Falli commessi / subiti 5 / 7

Ammonizioni / espulsioni 2 / 0

Fonte: ESPN. Dati letti il 17 Nov 2026, 11:48.

Caratteristiche tecniche

Il ruolo di Pulisic è quello di ala destra, e il sito del Milan lo inserisce tra i centrocampisti. È destro e alto 1,77 metri. Nelle tre stagioni di Serie A ha chiuso due volte in doppia cifra di gol e due volte con almeno nove assist.

Statistiche di Christian Pulisic, stagione per stagione

Le presenze, i gol e gli assist sono quelli del campionato nazionale di ogni stagione (da Transfermarkt), con la stagione in corso aggiornata in automatico.

Stagione Squadra Campionato Presenze Gol Assist 2014-15 Borussia Dortmund U17 U17 Bundesliga West 5 5 3 2015-16 Borussia Dortmund U19 U19 Bundesliga West 12 6 6 2015-16 Borussia Dortmund Bundesliga 9 2 0 2016-17 Borussia Dortmund Bundesliga 29 3 8 2017-18 Borussia Dortmund Bundesliga 32 4 6 2018-19 Borussia Dortmund Bundesliga 20 4 4 2019-20 Chelsea Premier League 25 9 6 2020-21 Chelsea Premier League 27 4 2 2021-22 Chelsea Premier League 22 6 2 2022-23 Chelsea Premier League 24 1 1 2023-24 Milan Serie A 36 12 9 2024-25 Milan Serie A 34 11 11 2025-26 Milan Serie A 30 8 4 2026-27 (in corso) Milan Serie A 8 4 1 Totale Milan Serie A 108 35 25

Pulisic con la nazionale degli Stati Uniti

Pulisic gioca con gli Stati Uniti, con cui ha collezionato 91 presenze e segnato 35 gol.

Domande frequenti su Christian Pulisic

Dove è nato Christian Pulisic?

A Hershey, in Pennsylvania, negli Stati Uniti, il 18 settembre 1998.

Da quando gioca nel Milan Christian Pulisic?

Dal 13 luglio 2023. Il contratto dura fino al 30 giugno 2031.

Che numero di maglia ha Pulisic?

L’11.