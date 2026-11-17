Il difensore serbo punta a essere disponibile per la partita di domenica. Le sue condizioni sarebbero in miglioramento dopo il problema al rene.

Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, Strahinja Pavlović sta proseguendo gli allenamenti in forma individuale dopo il problema al rene, ma le sue condizioni sarebbero in miglioramento. Il difensore serbo potrebbe rientrare in gruppo già giovedì, con l’obiettivo di essere disponibile per la partita di domenica.

Di seguito, quanto scritto dal quotidiano:

” Il programma di recupero prosegue, anche se il problema (e il conseguente fastidio nei movimenti) al rene prosegue: ieri il difensore ha continuato con il lavoro personalizzato, ma c’è ottimismo sul prossimo recupero per il Frosinone, domenica pomeriggio alle 18. San Siro, dove è uno dei rossoneri più apprezzati, lo aspetta”