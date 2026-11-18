Il nuovo stadio di Milan e Inter avrà il nome Generali Stadium e l’intesa di naming rights è strutturata su venticinque anni, con una fase iniziale a tariffe ridotte prima dell’apertura dell’impianto.

Secondo le informazioni diffuse, l’accordo entrerà in vigore già dal 2026: nei primi cinque anni, dal 2026 al 2031, i due club riceveranno complessivamente 5 milioni di euro, periodo che precede l’effettivo utilizzo dello stadio, previsto dalla stagione 2031/2032.

Dal 2031 al 2051, una volta che l’impianto sarà operativo, la quota annua salirà a 15 milioni di euro da dividere tra Milan e Inter, per un totale di venti anni a regime.