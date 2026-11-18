Giuseppe Marotta ha parlato del futuro stadio condiviso tra Inter e Milan in un’intervista a Il Sole 24 Ore TV, inquadrando il progetto all’interno di una riflessione più ampia sul calcio come industria.

“Il calcio è un fenomeno di forte aggregazione: dopo la religione, credo ci sia solo lo sport che aggrega abbattendo le barriere. Però ormai è anche attività di impresa: ci sono 12 proprietà straniere su 20 in Serie A”

Il presidente dell’Inter ha poi affrontato direttamente il tema dell’impianto, riconoscendo il valore simbolico di San Siro ma indicando la necessità di voltare pagina.

“Non è un caso che il futuro stadio sia una compartecipazione dei due club di Milano, che hanno due proprietà americane con una visione molto lungimirante. Lo stadio è il maggior investimento, quello più spendibile e a cui tutti stanno più attenti”