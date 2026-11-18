Solo pochi mesi fa il Club Brugge aveva rifiutato offerte di circa 30 milioni: ora la richiesta è salita a 60 milioni per cedere l'attaccante italiano.

Nicolò Tresoldi è il nome in cima alla lista del Milan per rinforzare l’attacco. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Gerry Cardinale sarebbe pronto ad accontentare il giocatore, che avrebbe manifestato grande entusiasmo all’idea di vestire la maglia rossonera.

È anche indiavolato di fronte alla possibilità di trasferirsi in rossonero.

Così La Gazzetta dello Sport descrive l’atteggiamento di Tresoldi rispetto a un eventuale trasferimento al Milan.

L’ostacolo principale resta la valutazione del Club Brugge: il club belga non sarebbe disposto a trattare per cifre inferiori ai 60 milioni di euro. Una richiesta significativa, considerando che solo pochi mesi fa il Bruges aveva già rifiutato offerte superiori di poco alla metà di quella soglia.