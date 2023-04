Caso Lukaku, Bennacer da brividi: “Serie A adesso devi agire davvero”

La polemica legata agli insulti razzisti indirizzati a Romelu Lukaku durante la semifinale di coppa Italia tra Juve e Inter ha toccato tantissimi calciatori, che si sono mobilitati per esprimere la loro solidarietà nei confronti dell’attaccante belga.

Tra questi rientra anche Ismael Bennacer, con il centrocampista algerino che ha deciso di prendere posizione sul suo account Instagram per mostrare vicinanza in prima persona nei confronti di Lukaku.

Bennacer: “Il razzismo non ha posto negli stadi”

Bennacer Lukaku razzismo

Il giocatore rossonero non si è limitato a commentare il post pubblicato dal numero 90 nerazzurro, ma lo ha ricondiviso nelle sue storie commentando così la vicenda: “Il razzismo non ha posto negli stadi e da nessun’altra parte. Serie A è il momento di agire davvero. Ogni anno c’è lo stesso problema, ma non cambia mai nulla“.

Il giocatore ha inserito delle emoji rappresentati un pugno di diversi colori, volti a rappresentare l’integrazione e ha menzionato l’account ufficiale della Serie A, lanciando quindi un appello diretto alla Lega. Bennacer ha dimostrato che tra due grandi rivali può esserci il rispetto determinato da questioni importanti come diritti civili e lotta al razzismo.