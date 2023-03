Calciomercato Milan, i nomi per il risolvere il problema gol: Laurientè nella lista

Uno dei problemi più grossi per il Milan di Stefano Pioli è la fase realizzativa, la quale diventa incredibilmente carente senza l’apporto di Olivier Giroud. Il numero 9 rossonero si sta caricando il peso dell’attacco milanista da solo, supportato da Leao, più decisivo sul fronte assist che su quello realizzativo.

Altri giocatori come Rebic, Ibrahimovic e Origi stanno contribuendo poco a risolvere il problema gol del Milan e per questo motivo sarà necessario per Maldini e Massara muoversi nella prossima sessione di mercato estiva per completare la rosa con un attaccante in grado di dare man forte a Giroud e sopperire così alla mancanza di reti fatte. Quali sono i nomi opzionati dal duo di dirigenti?

Laurientè nel mirino di Maldini

Maldini Milan Laurientè

Secondo Calciomercato.com, tra i nomi presenti sul taccuino di Maldini troviamo Retegui, attaccante fresco di convocazione con la Nazionale guidata da Roberto Mancini, e Okafor, giocatore di proprietà del Salisburgo.

Altro nome forte è Balogun, attaccante di proprietà dell’Arsenal che sta facendo un’ottima stagione al Reims. Le prestazioni del giocatore stanno facendo gola a diversi club e la società rossonera vorrebbe evitare delle aste, per una valutazione che potrebbe partire da una cifra che va dai 50 ai 60 milioni di euro.

Ultimo nome della lista è Laurientè, giocatore del Sassuolo tra le sorprese del nostro campionato. Il giocatore aveva già lo scorso anno il gradimento della società rossonera ed è rimasto invariato dopo le ottime prestazioni di quest’anno. Vedremo su quale giocatore ricadrà l’arduo compito di risollevare l’attacco del Milan la prossima stagione.