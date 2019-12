40 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

L’ex rossonero Andrea Bertolacci, oggi la Sampdoria, inviando gli auguri di buone feste tramite il proprio profilo di Instagram, ha parlato anche dell’anno appena trascorso, che a giugno lo ha visto svincolarsi dal Milan dopo non essere mai sceso in campo nella scorsa stagione: “È stato un anno complicato. Ma mi sono rialzato. Ed ora tocca a me. Certo che il 2020 sarà speciale“.