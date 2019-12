Calciomercato Milan: Donnarumma verso la cessione, attesa per Ibrahimovic, la risposta entro...

40 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Il Milan non segna da due gare consecutive. I rossoneri hanno totalizzato un punto in due gare, subendo 5 reti in un solo match, ieri, contro l’Atalanta di Giampiero Gasperini. Un attaccante forte e di qualità, a questo punto, servirebbe come il pane. Stando a quanto riporta l’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, Boban e Maldini avrebbero dato l’ultimatum a Zlatan Ibrahimovic: una risposta entro Natale, non oltre, in caso contrario la società di Via Aldo Rossi virerà su un’altra opzione.

Intanto, stando a quando riferisce Tuttosport, per la prossima stagione, il Milan potrebbe sacrificare Gianluigi Donnarumma, vista l’enorme plusvalenza che porterebbe nelle casse rossonere. Doveva essere uno degli elementi da cui ripartire, ma vista la situazione creatasi in questa annata burrascosa, per esplodere e fare il salto di qualità, il classe ’99, portiere della Nazionale italiana, potrebbe accettare una destinazione diversa da quella milanista. Il Diavolo incasserebbe dalla sua possibile cessione circa 40-45 milioni di euro.