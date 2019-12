Calciomercato Milan: sfida al Napoli per Lobotka, le cifre

30 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

La società rossonera, dopo aver messo a segno il colpo Zlatan Ibrahimovic, non vuole fermarsi e vorrebbe rinforzare anche il reparto di centrocampo. Oltre a Matic, che arriverebbe in tal caso a parametro zero, ma con sulle spalle un ingaggio importante, stando quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, sarebbe spuntato un nuovo nome: si tratterebbe di Stanislav Lobotka di proprietà del Celta Vigo.

Il classe ’94, praticamente, verrebbe valutato dal club spagnolo circa 25 milioni di euro. Il Napoli di Rino Gattuso sarebbe sulle sue tracce da diverso tempo e avrebbe già messo sul piatto un’importante proposta da 18 milioni di euro, senza però trovare riscontri positivi dall’altra parte. Il Milan non può spendere troppo in questo mercato invernale, ma un tentativo potrebbe farlo, magari offrendo un prestito oneroso con obbligo di riscatto. I due club non si sarebbero ancora incontrati per discuterne personalmente ma lo slovacco piace alla dirigenza rossonera.

In alternativa a Lobotka, il Diavolo starebbe monitorando la pista che porterebbe a Sander Berge del Genk.