Ex rossoneri, ufficiale: Carlo Ancelotti è il nuovo allenatore dell’Everton

33 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Tramite il proprio profilo Twitter ufficiale, l’Everton ha comunicato di avere ingaggiato Carlo Ancelotti. L’ex allenatore del Milan, che ha firmato con il club di Liverpool un contratto di quattro anni e mezzo, sarà in carica a partire da domani. L’esordio in panchina è previsto per la gara interna contro il Burnley del 26 dicembre. Queste, invece, le sue prime

parole da tecnico dei Toffees: “Sono entusiasta di annunciare il mio approdo all’Everton FC. Sono felice di essere tornato in Premier League e di far parte di questo club storico”.