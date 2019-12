23 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Natale è sempre Natale. Nonostante tutto. Un augurio speciale a tutti i rossoneri per un sereno Natale, nonostante i risultati, la stagione, la classifica e il momento del Milan. Nonostante tutto. Perché Natale è sempre Natale, ma noi non ci fermiamo. La programmazione di SpazioMilan proseguirà oggi, ma anche a Santo Stefano e per tutte le festività. Cogliamo dunque l’occasione per augurarvi un sereno Natale.

La Redazione di SpazioMilan