Nei giorni scorsi, il sito di statistiche sul calcio Opta, ha pubblicato un’interessante statistica riguardante il Milan e in particolare Ibrahimovic. Nel decennio che sta per finire, vale a dire 2010-2019, l’attaccante svedese risulta essere il miglior marcatore dei rossoneri con 42 reti messe a segno. Speriamo sia di buono auspicio per il suo imminente ritorno a San Siro sponda Diavolo.