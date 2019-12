Fiorentina, la pista Cutrone è sempre più calda

26 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Per Patrick Cutrone l’esperienza al Wolverhampton non è stata fin qui ricca di soddisfazioni. L’attaccante ex Milan sogna il ritorno in Italia e sta valutando concretamente la possibilità di vestire la maglia della Fiorentina. Secondo Pedullà, giornalista esperto di calciomercato, c’è già l’accordo tra i viola e il centravanti per il trasferimento a Firenze in prestito, con diritto di riscatto. Adesso serve che il Club inglese scenda da 20 milioni iniziali di valutazione a una cifra che non superiore ai 15-16 milioni. C’è ottimismo per andare avanti nella trattativa.