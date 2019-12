Gasperini a DAZN: “Il nostro 2019 è stato fantastico”

30 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Gian Piero Gasperini, dopo la splendida vittoria sul Milan, è stato intervistato da DAZN e ha dichiarato:

Sulla partita di oggi: “Chiudiamo un 2019 fantastico dove abbiamo ottenuto risultati meravigliosi. Ora facciamo la giusta pausa di Natale poi avremo tanti impegni”.

Su Malinovskiy: “E’ un giocatore di indubbio valore, lo abbiamo capito da subito. L’impatto sul campionato non è facile ma lui ha sempre fatto prestazioni importanti, è un giocatore in evoluzione, è intelligente sotto l’aspetto tattico, ha giocato quasi sempre. La nostra vera forza è che abbiamo giocatori forti e inseribili”.

Sulla squadra: “La sconfitta di Bologna ci bruciava molto anche a causa di qualche infortunio. Questi ragazzi sono fantastici, ricevo tanti complimenti ma girateli ai giocatori, tanti potrebbero ben figurare anche nelle big”.

Sull’obiettivo Champions: “Noi vogliamo arrivare in Europa, la Champions non sarà facile, Inter e Juve sono inarrivabili, siamo in quel gruppetto di squadre. L’Europa per me e per l’Atalanta può essere una costante, l’ambizione è quella”.

Su Kulusevski: “Sta facendo cose straordinarie, è cresciuto qua. Questo bisognerebbe chiederlo a Percassi. Lo abbiamo mandato a giocare perché nel ruolo c’era Gomez, Ilicic ed è arrivato Malinovskiy. Aveva bisogno di giocare e a Parma ha trovato l’ambiente ideale per esplodere da subito”.