Ibra-Milan: la svolta è Rebic, Piatek verso la permanenza, occhio però all’Everton

È diventata ormai una telenovela: il Milan continua a sparare nel ritorno di Zlatan Ibrahimovic, ma una risposta non sarebbe ancora arrivata. Lo svedese continuerebbe a sperare in un rilancio del club rossonero e intanto lancia buoni segnali, non vendendo l’appartamento nel centro di Milano. Se non è il gigante svedese a fare il passo decisivo, potrebbe farlo proprio il Diavolo. Infatti, stando a quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la svolta dell’operazione potrebbe essere Ante Rebic.

REBIC VERSO LA CESSIONE PER FINANZIARE IL COLPO IBRA

Il croato, prelevato dall’Eintracht Francoforte nello scambio con André Silva non ha brillato in maglia rossonera. Né Giampaolo, né l’attuale tecnico rossonero Stefano Pioli hanno scommesso un centesimo su di lui, tanto da essere gerarchicamente messo alle spalle addirittura da Castillejo. Rebic, a questo punto, potrebbe tornare in Bundesliga per lasciare spazio proprio a Zlatan Ibrahimovic.

Il Milan risparmierebbe ben 3 milioni di euro lordi, soldi che spetterebbero a Rebic sino a giugno 2020 e che invece potrebbero essere vitali per finanziare l’ex attaccante del Galaxy. Raiola potrebbe accettare di buon grado questa situazione. Zlatan percepirebbe 1-2 milioni in più rispetto a quanto offerto dalla società rossonera, grazie alla eventuale cessione dell’ex Hellas Verona.

PIATEK PERMANE

La scelta di inserire un giocatore poco utilizzato come Ante Rebic, regala a Krzysztof Piatek la certezza di rimanere ancora in rossonero. Il polacco, ora, dopo i soli quattro goal in campionato, sino a qui, potrebbe dimostrare definitivamente di essere tornato quello della passata stagione. Domenica alle 12:30 il Milan sarà ospite dell’Atalanta, quel team in cui il Pistolero rifilò due goal lo scorso anno, regalando a Gennaro Gattuso una preziosa vittoria in trasferta, siglando oltretutto l’ultima rete su calcio d’angolo.

SIRENE INGLESI

L’arrivo di Carlo Ancelotti all’Everton potrebbe portare Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, oltre a Milan e Napoli, sarebbe stato corteggiato nelle ultime ore anche dal club inglese, che sarebbe pronto ad offrire una proposta di contratto superiore a quella rossonera. Il silenzio dello svedese, però, lascerebbe ancora in dubbio tutto. Lo riferisce Tuttosport.