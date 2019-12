Milan, Guarino: “Ibra in forma tra tre settimane”

26 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Arturo Guarino, primario di Ortopedia Prima traumatologia dello Sport, dell’Istituto “Gaetano Pini” di Milano, ha parlato di Ibrahimovic attraverso le pagine de ‘Il Corriere dello Sport’.

“Ibra si è mantenuto comunque in forma in questo periodo. La sua condizione fisica attuale è al 60%. Per rivederlo in forma dovremmo calcolare l’arco di tempo del ritiro estivo: quindi tra tre settimane. Ma un giocatore come lui può comunque concedersi spezzoni di gara nelle prossime gare. Ha deciso di rimettersi nuovamente in gioco alla sua età, quindi sa quello che vuole e come ottenerlo. L’autostima è importante non solo nel mondo del calcio. Il suo effetto può galvanizzare l’ambiente”.

Infine, un commento relativo alle conseguenze del suo infortunio al ginocchio subito nel periodo del Manchester United: ” Solo il campo potrà dircelo. Sicuramente c’è una differenza notevole tra emotività e razionalità. Ma la sua forza d’animo lascia ben sperare”.