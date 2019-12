40 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Dopo la delicata trasferta di Bergamo contro l’Atalanta, in programma domenica alle 12.30, i giocatori rossoneri saranno liberi di andare in vacanza fino al 29 dicembre. Gli allenamenti a Milanello riprenderanno il 30 dicembre, in vista della gara casalinga contro la Sampdoria in programma domenica 6 gennaio.