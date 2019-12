23 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Secondo quanto riportato da Sky Sport, la pista che porterebbe Mario Mandzukic in Qatar è sempre viva. L’affare, che porterebbe il croato via da Torino sarebbe addirittura già vicino alla conclusione. Il giocatore sarebbe dovuto essere un nome per il Milan, qualora la trattativa Ibrahimovic non sarebbe andata in porto.