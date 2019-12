Mercato alle porte: le mosse del Milan in entrata e in uscita

40 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Il sogno è sempre lui. Nonostante i silenzi e le lunghe attese, Ibrahimovic resta il profilo di maggior tendenza per il prossimo mercato rossonero. Lo svedese avrebbe rifiutato alcune destinazioni, in attesa di conoscere la decisione finale circa il suo futuro. Sciolto il nodo Ibra, il Milan potrà proseguire la programmazione del mercato di riparazione. In casa Milan, i dirigenti rossoneri hanno atteso con ansia il rientro a pieni ritmi di Mattia Caldara per intervenire eventualmente con l’acquisto di un altro centrale. A centrocampo, tutto dipenderà dalle partenze. Kessie e Paquetà restano due profili a rischio d’addio prima della fine della stagione corrente. Anche Borini potrebbe dire addio, così come Biglia che lascerà a fine stagione. Un mercato ancora da delineare che gira attorno al profilo di Zlatan Ibrahimovic, sogno dei rossoneri per raddrizzare una stagione che sta prendendo una piega pericolosa quanto dannosa per il club e i colori rossoneri.