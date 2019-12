23 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni del Daily Express, Mario Mandzukic si starebbe pian piano allontanando dal Manchester United, che nelle scorse settimane sembrava in pole.

Il Dalian Yifang invece, cerca di sfruttare questo allontanamento per cercare di far approdare il croato proprio in Cina. Il Milan resta attento ad osservare, nel caso dovesse tramontare definitivamente la pista Ibrahimovic.