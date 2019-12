23 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, Fabio Borini potrebbe presto risolvere il contratto che lo lega al Milan. L’ex attaccante del Sunderland, che non rientra nei piani di Stefano Pioli, tanto da non essere mai stato utilizzato dall’ex tecnico di Fiorentina, Inter e Lazio, dovrebbe poi diventare un nuovo giocatore del Genoa. La punta classe ’91, in rossonero, ha collezionato 75 presenze, 8 reti e 6 assist.