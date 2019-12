20 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Il futuro di Franck Kessie potrebbe essere lontano da Milano. Diverse squadre, infatti, hanno messo gli occhi sul centrocampista ivoriano, giocatore che la società di via Aldo Rossi non reputa incedibile. Secondo quanto riportato da Tutto Sport il West Ham ha nuovamente sondato il terreno per il numero 79 rossonero.