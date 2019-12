Milan, sotto l’albero c’è un regista e Bennacer si sposta da mezzala

40 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

La dirigenza del Milan, in veste di Babbo Natale, avrebbe individuato Nemanja Matic come l’uomo adatto a prendersi le redini del centrocampo rossonero. Il classe 1988, in scadenza di contratto con il Manchester United, sembra mettere tutte d’accordo le componenti dirigenziali del Milan. Il serbo è da tempo finito ai margini del progetto di Solskjaer, complice un grave infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi per molto tempo. Il centrocampista ha giocato le due recenti partite contro l’AZ Alkmaar (Europa League) e Colchester (Coppa di Lega) da titolare e ha voglia di riprendersi in mano la sua carriera.

Qualora la trattativa con il trentunenne dovesse andare in porto, mister Pioli ha già pensato di ridisegnare il suo Milan. Matic, che è uno dei centrocampisti più completi in circolazione, andrebbe a fare il regista. Il serbo garantirebbe al centrocampo del diavolo nuova linfa, grazie alla sua ottima visione gioco e grande fisicità in fase di recupero. Dunque, nel Milan di Pioli il serbo si incastrerebbe perfettamente nella casella attualmente occupata da Bennacer, che andrebbe a sua volta a fare l’esterno. L’algerino ha nelle corde ritmi e movimenti da mezzala, tanto che lo stesso Pioli è il primo a credere che in quella mattonella possa dare il meglio di sé.

Con un Matic in più nel motore e Bonaventura e Bennacer che agirebbero da mezzala, in casa Milan potrebbe salutare Kessie. Nella rosa attuale il 79 del Milan non ha rivali quanto a muscoli da mettere a servizio del centrocampo; ed è soprattutto grazie a questo che è riuscito a ritagliarsi spazio nonostante i tanti cambi in panchina. Ora che la pista Matic si fa viva, per l’ivoriano il posto fisso torna in discussione. E chissà se la sua nuova destinazione sarà proprio l’Inghilterra.